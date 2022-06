Tiktoker se quita el maquillaje para video y seguidores no pueden creer el engaño

No todo es lo que parece. Prueba de lo anterior es el revuelo causado por una usuaria de TikTok tras mostrar su verdadero rostro sin una pizca de maquillaje. Julia Grandoni, que se autonombra “la TikToker favorita de tu mamá”, se volvió viral luego de que se dejara ver al natural.

Las imágenes contrastan considerablemente con el aspecto impecable que muestra la mayoría de las veces, lo que sus seguidores notaron de inmediato. La mujer de Quebec, Canadá, que trabaja en mercadeo digital, compartió un video en el que inicialmente se le ve con un traje negro ajustado, y con maquillaje y peinado deslumbrante.

Seguidamente, aparecen imágenes de Grandoni acostada en la cama con la cara lavada. En otro video, inicialmente se le ve también con un traje negro formal, y luego con el cabello en un moño y desaliñado, y nuevamente sin gota de maquillaje.

Aumentó sus visualizaciones

Si la intención de Grandoni era aumentar su visibilidad en la red, sin duda lo logró. Prueba de esto es que el primer video del contraste, compartido el 21 de marzo, casi alcanza las 13 millones de reproducciones.

-->

La usuaria indicó a Need To Know que lograr el maquillaje perfecto le toma unas dos horas. Los comentarios al contenido no se hicieron esperar. Muchos de estos cuestionan la farsa. “Debería ser ilegal”, opinó un usuario. “Esta es la razón por la que tengo problemas de confianza”, compartió otro.