Zoológico pide ayuda para identificar una extraña criatura

La ciudad de Amarillo en Texas, Estados Unidos, hizo un llamado a la comunidad para identificar a una extraña criatura que deambulaba afuera del zoológico de la ciudad durante la noche del 21 de mayo, y que según ellos, podría ser el legendario chupacabras.

The Amarillo Zoo captured a strange image outside the zoo in the dark and early morning hours of May 21 (around 1:25 a.m.). Is it a person with a strange hat who likes to walk at night? A chupacabra? Do you have any ideas of what this UAO- Unidentified Amarillo Object could be? pic.twitter.com/86Ly9ogtBT

— CityofAmarillo (@CityofAmarillo) June 9, 2022