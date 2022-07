“CR7” rechazó el mejor salario de la historia del fútbol por intentar jugar la Champions

El destino de Cristiano Ronaldo sigue en el aire, a pesar que según la prensa inglesa el jugador ha pedido salir del Manchester United, desde el club expresan que “CR7” no se marcha, por lo que, con el mercado de fichajes aún abierto, una oferta interesante podría hacer cambiar de idea a los “diablos rojos”.

La razón principal por la que Ronaldo desea salir del United radica en que el club de Mánchester no jugará la próxima edición de Champions League, torneo en el que el “bicho” es el máximo anotador (140). En los últimos días surgió una nueva noticia, la cual habla sobre una millonaria oferta que se hizo desde Arabia hacia el jugador portugués.

Sin indicar el nombre del equipo involucrado, la Televisão Independente (TVI) de Portugal dio a conocer que Ronaldo había recibido una oferta de dos años desde Arabia Saudita. Dicha propuesta movería 300 millones de euros en su fichaje. El dinero sería repartido de la siguiente manera: 30 M€ por el fichaje para el United, 20 M€ para los intermediarios y 250 M€ para el jugador en calidad de sueldo (125 M€ por temporada).

Pese a que la oferta es alta para el jugador, según los reportes de TVI, Cristiano ha rechazado la propuesta, ya que, desea jugar la próxima edición de la Champions League.

El pasado 2 de julio saltaron las alarmas para el Manchester United, ya que, según información de “The Times”, el astro portugués había pedido que le dejasen marchar en caso de recibir una oferta que beneficiara tanto al jugador como al club inglés.

🔺 EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo has asked to be allowed to leave Manchester United should the Premier League club receive a satisfactory offer in the transfer window https://t.co/yx8POGB5M4

— Times Sport (@TimesSport) July 2, 2022