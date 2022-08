VIDEO. “Lo único que nos queda es ir por el título de Liga Nacional”, comenta Jerez

Finalizado el encuentro que empató Municipal en casa 0-0 ante Guastatoya por la fecha 7 del Apertura 2022, Ricardo Jerez habló en conferencia de prensa post partido al encuentro que pese a dejar un sabor de boca agridulce para los escarlatas al ser los claros dominadores, el punto les permite descansar en la segunda posición de la tabla.

Este partido era la oportunidad de Municipal de volver a la senda del triunfo que se les niega desde la fecha 5 y que no les permitió celebrar en la fase de octavos de final de Liga Concacaf. En palabras a la prensa, el capitán de los rojos habló sobre el título de Liga Nacional, el cual es el nuevo objetivo de los escarlatas, comentó sus impresiones del partido y salió en defensa de José Rosales, quien ha sido cuestionado por la afición de Municipal.

La conferencia de prensa de Ricardo Jerez

Conclusiones positivas en Municipal…

“Tenemos variantes para atacar y estamos siendo sólidos en defensa. Las conclusiones son positivas a pesar del resultado, el futbol más allá de ganar o perder”.

El título de Liga Nacional, la misión de Municipal…

“Ahora lo único que nos queda a nosotros es ir por el título de Liga Nacional. Sabemos muchas críticas, silbidos y presión para muchos compañeros, como grupo tratamos de hacernos fuertes. Sabemos que muchas críticas no son justificadas, muchas veces se hacen desde los resultados”.

Jerez destaca el partido de Adrián de Lemus

“Tuvimos varias chances de gol y Adrián de Lemus es un arquerazo, lo acepto y siempre se lo he dicho a él”.

¿Cómo afrontan los jugadores rojos la crítica de la afición?

“Todos queremos ganar y terminar el partido abrazados, entendemos que el hincha te habla desde la pasión, pero nosotros debemos ver el futbol de otra manera. Venimos de partidos sin chance trabajar algunas veces y con poco tiempo de recuperación”.

“Tenemos jugadores muy maduros que saben aguantar la presión, independientemente nos abucheen ahí estamos poniendo el pecho a las balas y lo volvemos a intentar”.

Jerez pide apoyo a la afición

“Como capitán le pido a la afición que nos apoyen porque a ese jugador que abuchean y meten presión está defendiendo la camisa del equipo al que aman y vienen a apoyar cada fin de semana. Les agradezco que vengan y paguen una entrada, pero les quiero pedir que al rival es al que hay que hacer sentir incómodo”.

Jerez sale en defensa de “Chema Rosales”

“Es algo que está completamente fuera de nuestras manos, son decisiones de ellos. Yo llevo un año tres meses de estar en Municipal y no he visto una mala actitud de “Chema” o que no quiera entrenar. No he visto un punto negativo de él que pueda decir, es un profesional hecho y derecho, es un excelente compañero y un gran jugador. Por qué lo abuchean, no lo sé”.

