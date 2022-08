VIDEO. Deportistas guatemaltecos manifiestan en la CC previo a posible suspensión

A falta de un día para el fin del plazo dado por el Comité Olímpico Internacional (COI) para que la Corte de Constitucionalidad (CC) revoque la suspensión a los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y así evitar inconvenientes en la participación de los atletas nacionales en las competencias del Ciclo Olímpíco, un grupo de atletas nacionales y representantes del deporte realizaron una manifestación pacífica en las afueras de la CC en busca de luchar su derecho a participar en las competencias internacionales.

Los presentes se dieron cita frente a la CC a un día de la última fecha que tiene como margen el ente para ratificar su decisión ante el Comité Olímpico Internacional (COI). Con pancartas y al grito de “no nos suspendan”, un buen grupo de atletas se volcaron en apoyo al derecho de representar a su país a nivel internacional en un acto de protesta que también contó con la entonación del himno de Guatemala.

Los representantes de los deportistas en la manifestación pacífica entonan el himno de Guatemala frente a las instalaciones de la Corte de Constitucionalidad. 📹: @EBercian_PN pic.twitter.com/ZdQRzZGPGl — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 30, 2022

Durante el movimiento hubo un momento de confusión en los presentes, una persona, quien indicaron no era parte de la manifestación, portaba una pancarta cuyo mensaje principal no era le suspensión de los atletas, sino que criticaba los suelos de los directivos de la CDAG y COG, además del manejo de estos entes, esto molestó a los presentes, quienes no estaban de acuerdo con este punto de vista y se centraban en los deportistas.

Voces de los atletas

Entre los presentes se encontró Gabriela Rivera, tenista guatemalteca que sueña con representar al país en una cita olímpica. “Yo participé por Guatemala en los Juegos Olímpicos de la juventud y quiero participar en los mayores. Llevo trabajando muchos años por este sueño, no no dejen a Guatemala fuera de los Olímpicos”, comentó.

“Si por algo he trabajado es por llevar mi bandera a lugares grandes. No quiero que digan que Gaby Rivera llegó a un lugar grande, quiero que digan que Guatemala lo hizo, por eso estoy aquí hoy. No nos dejen sin centroamericanos, panamericanos y olimpiadas, puede ser que en el tenis nadie ha conseguido una medalla panamericana u olímpica y por eso estoy luchando para que algún día pueda conseguir una medalla olímpica por Guatemala, no por una bandera blanca”, expresó Rivera en las afueras de la CC.

#EUNacionales Una de las atletas que se encuentra manifestando se pronunció sobre la situación de la suspensión de los estatutos del COG. pic.twitter.com/KVWUiJ2AOH — Francisco Perez (@FcoPerez_EU) August 30, 2022

Dentro de los presentes también brindó declaraciones Karen Collado, abogada representante de los deportistas, quien solicitó que los magistrados de la CC no tomaran una decisión que perjudicara a los deportistas de cara a la participación en eventos del ciclo Olímpico. Durante sus declaraciones tuvo un cruce de palabras con el presente que se encontraba en contra de los directivos de la CDAG y COG.

“No les quiten el derecho a los deportistas de representar a Guatemala en las competiciones internacionales. Hay muchos intereses, pero los atletas venimos a pedir que no les quiten el privilegio de participar, esa es nuestra petición”, comentó Collado.

"Lo que pedimos a los magistrados es que no le quiten el derecho a nuestros deportistas de representar a Guatemala", comenta Karen Collado, abogada representante de los deportistas. 📹: @EBercian_PN pic.twitter.com/wAwJftW9qe — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 30, 2022

A falta de poco más de un día para el cierre del plazo dado por el COI, el futuro de los atletas guatemaltecos sigue sin conocerse y todo parece indicar que la decisión de la CC será definitiva.