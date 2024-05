Luis Enrique se pronuncia por la salida de Mbappé del PSG

Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), ha respondido con calma y confianza ante el anuncio de la salida de Kylian Mbappé del club al final de la temporada. En una rueda de prensa previa al partido contra el Toulouse, el técnico español minimizó el impacto de esta noticia, afirmando que el equipo ya estaba al tanto de la decisión del delantero francés desde hace tiempo.

“Nosotros lo sabíamos hace tiempo, todos lo sabíais, solo que se hizo público ayer. No cambia nada en el panorama”, aseguró Luis Enrique, destacando que el PSG seguirá siendo un equipo fuerte independientemente de los jugadores que lo conformen.

🔴🔵🇫🇷 Luis Enrique: “We all knew that Kylian Mbappé was gonna leave PSG. No changes, it’s all the same for us. I wish Mbappé all the best”.

“I remain convinced that next season we will be stronger. Mark my words. PSG will be stronger next season”. pic.twitter.com/LApcAdCcB1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2024