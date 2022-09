Fabiola Roudha habla de cómo se le cerraron las puertas tras ganar La Academia

Fue en el año 2006 cuando la cantante guatemalteca Fabiola Roudha formó parte de La Academia. En ese entonces, la joven representó al país bajo su nombre, Fabiola Rodas, el cual le permitió obtener el segundo lugar.

Sin embargo, según un video que compartió en su cuenta de Tik Tok, la tortura vino después de haber finalizado su contrato con la televisora de dicho show. “Para los que se siguen preguntando porque me quité el nombre de Fabiola Rodas, no es porque no quiero ser guatemalteca”, comienza afirmando la cantante.

Seguidamente da paso a su relató de lo que vivió en los próximos años al finalizar su participación en el reality show. “Cuando salí de TV Azteca, me vetaron en muchos lugares. No podía sacar música original, porque estaba vetada”, recordó la famosa.

Además, detalló: “No solo me pasó en Guatemala, también en El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, México. Decían: ´Como Fabiola es La Academia, no puedes poner un pie acá’”. “Por lo anterior, me tuve que cambiar el nombre de Fabiola Rodas a Fabiola Roudha. Cuando me cambie el nombre, así si me dejaron entrar, por eso mi proyecto se llama así”.

Asimismo, Fabiola continúo: “Así que logrado manejar mi música sin que me bloqueen, sin que me cierren puertas”.

El consejo de Fabiola Roudha a los jóvenes…

Además, la joven instó a todos los que participan en el reality a leer los contratos antes de firmarlos. “Yo sí leí el mío, pero siempre hay intereses. Mi nombre sigue siendo chapin, orgullosamente chapina”, puntualizó la joven.

Desde ese entonces, la joven no ha parado de lanzar música y sus sencillos han logrado conquistar a su público.

Actualmente, la joven cuenta con más de 66 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en donde comparte su día a día, además de sus diferentes logros como una gran cantante nacional.