Exhiben error garrafal en el capítulo 3 de House of the Dragon

El tercer capítulo de House of the Dragon fue tendencia en las redes sociales el pasado domingo. Y es que, un error de Computer Generated Imagery, causó revuelo en internet, dando de qué hablar entre los fanáticos.

Como la taza de café no fue eliminada de Game of Thrones, lo mismo sucedió con House of the Dragon. Esta vez, un par de dedos tuvieron la culpa. Haciendo que la toma no se vea nada antigua y termine siendo una escena muy moderna.

“Parte de la historia del Rey Viserys en la serie ha sido una enfermedad que ha ido empeorando con los años”, escribió www.comicbook.com Además, añadió: “En el tercer episodio quedó claro que Viserys había perdido un par de dedos a causa de la enfermedad”.

Sin embargo, en una sola toma, esos dedos faltantes aún eran visibles, gracias a un guante CGI verde que estaba destinado a eliminarlos. Claro que HBO eliminará los dedos del episodio en los próximos días, transmitido el pasado domingo.

Pero, esto no impidió que los fanáticos hicieran que internet revoloteara por culpa de la mala edición con guantes que llevaba Viserys.

El personaje lleva un guante verde, pero en realidad y según la historia, le faltan dos dedos. Sin embargo, el departamento de edición se le olvidó eliminar el pequeño detalle.

La actriz que eliminó sus redes de House of the Dragon

La enfermedad del rey es una línea de tiempo que los creadores decidieron mostrar entre los capítulos de la serie. Entre el segundo y el tercer capitulo han pasado tres años, indicando que entre todos los capítulos la línea de tiempo avanzará mucho más rápido.

Recientemente, se conoció que la actriz que da vida a Alicent Hightower, Emily Carey tuvo que cerrar sus redes sociales, luego de hacer un comentario que no fue del agrado de los fanáticos de House of the Dragon.