Alicia Machado revela la “poca higiene” que tenía Kimberly Flores en La casa de los famosos

La primera temporada de La Casa de los famosos causó mucho revuelo por las diferentes polémicas que se dieron dentro de ella. Además, las peleas entre Kimberly Flores y Alicia Machado estuvieron siempre a la orden del día.

Y es que, según la exreina de belleza, le molestaba mucho cómo se comportaba la esposa de Edwin Luna dentro del reality show. Además, destacó que la modelo guatemalteca solo iba a provocar a los hombres que formaban parte del programa.

Asimismo, Machado destacó que no le gustó que Flores anduviera por toda la casa con tremendos escotes. Pero eso no fue todo, ya que destacó que la famosa se paseaba por toda la casa sin sostén.

Alicia, también acusó a Flores de dejar su ropa interior “donde fuera” solo para que el resto de sus compañeros la vieran.

Para quienes no sabe, Alicia y Kimberly empezaron a mantener una relación con el actor Roberto Romano. En ese entonces se dijo que la guatemalteca, a pesar de estar casada, estaba interesada en el famoso.

La noticia provocó todo tipo de comentarios en las redes sociales, impulsando a que Edwin le pidiera a la modelo que abandonara La casa de los famosos. “No se porque justifican a Kimberly, una mujer casada se tiene que dar a respetar en todos los sentidos”, detalló en ese entonces Alicia.

Asimismo, reveló: “Ella anduvo de suelta con Roberto, ahora que no se venga y se haga la mosca muerta”.

Otra de las cosas por las que la ex Miss Universo no soportaba a la también cantante, es que esta no recogiera su plato de comida cuando terminaba de comer, tachándola de una mujer sucia.

Actualmente, Flores forma parte de la sexta temporada de la serie Rica, famosa, latina.