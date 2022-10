VIDEO. “Soñaba con regresar a Municipal, pero nunca pensé que fuera tan rápido”, expresó Cardozo

Este jueves el técnico del CSD Municipal, José Saturnino Cardozo, habló por primera vez para la prensa del club escarlata luego de que retomara la dirección técnica del club al que dejó finalizado el Clausura 2022. El estratega paraguayo trabaja con sus nuevos jugadores desde el pasado lunes, cuando ocupó de manera oficial el lugar que dejó vacante el mexicano Antonio Torres Servín.

El “diablo mayor”, quien dijo estar feliz por su vuelta, toma las riendas de un Municipal obligado a salir de la parte media baja de la tabla y su primera misión está marcada en el calendario para el próximo sábado, cuando en el estadio El Trébol se mida ante Comunicaciones en el Clásico 324 del balompié nacional.

Durante la charla para la prensa del club escarlata, Cardozo relató cómo se dio su regreso a Municipal, situación que lo tomó por sorpresa; habló de la tarea de levantar los ánimos en un plantel que se encuentra anímicamente mal, dio detalles sobre lo qué esperar de su equipo, analizó a Comunicaciones y pidió unión entre la afición y el cuadro escarlata para revertir la situación.

Cardozo relata su regreso a Municipal

“Cuando estuve hablando con el presidente no me imaginé que era para regresar, pensé que era un asesoramiento para algún entrenador. Me lo pensé porque tenía mucho compromiso en México y tuve que cancelar muchas cosas para poder venir”.

-->

“La verdad fue una sorpresa para mí. Uno soñaba por poder regresar a Municipal por el cariño de la afición y la amistad con la directiva, pero nunca pensé que fuera tan rápido. Cuando me hablaron tomé la decisión de venir porque tengo un cariño hacia el plantel y tenemos muchas ganas de trabajar para salir de la situación en la que estamos”.

Cardozo y la misión de levantar los ánimos en un vestuario hundido anímicamente

“El plantel estaba muy triste por la situación en la que están, yo les conozco y hay cariño y respeto hacia ellos. Se que si el jugador no está feliz no rinde, por eso me motivé para poder regresar. Desde que me presentaron el lunes a los jugadores los vi muy tristes y dolidos porque son seres humanos responsables y que aman al futbol”.

¿Será el clásico un punto de inflexión para Municipal?

“Arrancar con un clásico por como viene el equipo es para dar un golpe de autoridad. Hablo mucho con mis jugadores y les comento que es un juego, aunque con mucha responsabilidad, por lo que les pido que disfruten”.

“Yo sé que la exigencia va a ser enorme el sábado, pero estamos preparados para asumir la realidad. El sueño que tengo es levantar la situación. Al final del encuentro espero que podamos aplaudir todos y poder levantar la mano para decir que Municipal está de nuevo en la pelea de poder buscar un título”

¿Qué esperar de Municipal ahora de la mano de Cardozo?

“Lo que hablamos es mantener el cero atrás, ser un grupo sólido nuevamente, un equipo alegre con posesión del balón y que cuando ataquemos lleguemos con mucha gente”.

Cardozo busca unión entre los jugadores, afición y directiva para retomar el rumbo del club

“Yo regreso pensando en que este grupo tiene que salir adelante y que puede dar un golpe de autoridad importante. Aunque los jugadores y yo no podemos salir solos de esta situación, necesitamos de la directiva y afición. Cuando venga la crítica hay que recibirla”.

“Este grupo se va a entregar a muerte para poder salir de la situación en la que estamos. A los aficionados los esperamos el sábado para que todos juntos podamos sacar de esta situación a Municipal”.