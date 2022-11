Mundial 2022: Conociendo a la selección de Francia

La Copa del Mundo de Catar 2022 está a la vuelta de la esquina y por ende le presentamos un resumen de las selecciones que estarán en la cita mundialista que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso, en este episodio le toca a Francia.

Con ganas de lograr revalidar su título Mundial conseguido en 2018, Francia llega con una generación dorada comandada en el ataque por el Balón de Oro Karim Benzema y Kylian Mbappé. A la cita mundialista de Francia llegarán con dos bajas importantes por lesión, Paul Pogba y N’Golo Kanté.

So many great midfielders have stepped on the pitch for Les Bleus 🇫🇷

Can Camavinga and Tchouaméni reach the heights of these French icons?#FIFAWorldCup | @equipedefrance pic.twitter.com/w1NZBF04iG

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 7, 2022