Tres guatemaltecos mueren en accidente en Texas, EE. UU.

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), gestiona la repatriación de tres migrantes guatemaltecos que fallecieron como resultado de un accidente de tránsito ocurrido en Amarillo, Texas, Estados Unidos.

Según informó la Cancillería, los jóvenes recién habían ingresado a la nación norteamericana y viajaban junto a una persona, de nacionalidad colombiana, que los trasladaba del Estado de Washington a Texas en un vehículo que colisionó con un tráiler.

Tras conocerse este caso, que se registró el pasado viernes 4 de noviembre, el personal del Consulado de Guatemala en Dallas, Texas, le dio seguimiento a la situación de los connacionales.

Se confirmó su deceso debido a las graves heridas que sufrieron. Asimismo, se estableció que todos eran originarios del departamento de Jutiapa. Dos de ellos tenían 19 años y uno 20 y, según el Minex, viajaron a EE. UU. en busca de “mejores oportunidades laborales”.

Asimismo, se indicó que el Gobierno, mediante el Consulado en Dallas, mantiene comunicación con conocidos de los guatemaltecos en EE. UU. y con las autoridades, para dar seguimiento al caso.

Según el Minex, luego de recibir la noticia sobre la muerte de los migrantes, sus familiares se presentaron a la Delegación Regional de esa entidad en Jutiapa, donde solicitaron formalmente la repatriación de los cuerpos.

El Gobierno de Guatemala lamentó que se hayan perdido las vidas de los jóvenes connacionales y reafirmó su compromiso de trabajar para que el retorno de sus cuerpos al país pueda darse lo antes posible.

De acuerdo con medios estadounidenses, dos días antes de que ocurrió el percance en el que fallecieron los guatemaltecos se registró otro accidente en Texas, el cual dejó como saldo una persona fallecida y al menos 12 heridas.

El vehículo involucrado era utilizado para trasladar a inmigrantes indocumentados junto a la frontera; sin embargo, el conductor hizo caso omiso a un alto que le marcaba el semáforo y continuó su marcha, lo que generó que se estrellara y volcara en un camino de tierra en la ciudad de La Joya.

NEW: @TxDPS is investigating a single vehicle fatal crash in La Joya. Driver to a Ford truck evaded from law enforcement after disregarding a red light. Due to excessive speed & recklessness the driver crashed & rolled over on a dirt road – 12 occupants ejected & 1 deceased. 1/2 pic.twitter.com/0azNOHUJdx

— TxDPS – South Texas Region (@TxDPSSouth) November 2, 2022