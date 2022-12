Bélgica eliminada de Catar: papelón que le cobran con burlas y memes a Lukaku

La Selección de Bélgica, tercera en el Mundial de Rusia 2018, segunda en el ranking FIFA y con grandes figuras como Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne, quedó eliminada de Catar 2022 después del 0-0 con Croacia y de la victoria de Marruecos frente a Canadá.

Se convirtió en la nueva eliminada del Mundial y en el primer gran batacazo de cara a octavos de final. A Romelu Lukaku le cobraron las cinco ocasiones de gol que tuvo y que no pudo definir, una de ellas que estrelló en el vertical. Al final, los belgas se despiden de Catar y los memes no perdonan.

Conscientes de que se jugaban la vida, los belgas tomaron la iniciativa del partido y asumieron algunos riesgos tratando de pisar constantemente el área rival, pero no fue una tarea sencilla e incluso se vieron vulnerados en un par de oportunidades por medio del contragolpe.

En la recta final del encuentro, Bélgica puso a Croacia contra las cuerdas, de hecho, Lukaku tuvo otra oportunidad a escasos metros de la portería, no obstante, no la pudo meter.

De esta forma, se cristalizó un enorme fracaso de la generación dorada belga y los memes no perdonaron esa sorpresiva eliminación; Marruecos es el otro invitado a los octavos de final e irá como líder tras haber conseguido siete puntos en tres juegos: Parece que los fanáticos belgas ya esperan a su equipo…

How people in Belgium are waiting for Lukaku!! pic.twitter.com/oVMQT7NF6D

— Man’s Not Barry Roux (@adovovBerryRoux) December 1, 2022