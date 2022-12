Dennis Arana revela que lo obligaron a “salir del clóset” en La Academia

El popular reality de “La Academia” cumplió 20 años este 2022 y en su transmisión Nelson Carreras, representante de Guatemala, cautivó con su talento. Ahora, Dennis Arana, artista chapín que también brilló en ese programa se sinceró ante la cámara para contar lo que casi hace que abandone el proyecto.

El ganador del cuarto lugar de su generación, comentó que quería renunciar al reality en cuanto pasó todo. “Yo dije: ‘me voy de aquí'”. “Cuando a mí me sacan del clóset pues casi de una forma obligado y no por mi decisión, claro, que me sentí invadido, yo iba a abandonar ese día el proyecto”, indicó.

“Yo dije:‘me voy de aquí, no quiero estar en un lugar donde les importe más el reality show que un ser humano’”, agregó. “Sin embargo, me quedé ahí porque sabía que era la oportunidad para representar a muchos jóvenes que se sentían excluidos y que se sentían no merecedores de una oportunidad por su sexualidad. Entonces por eso seguí”, señaló.

“Sí lo agradezco también, o sea, agradezco que haya pasado porque creo que a una masa chiquita en el mundo que le cambié la perspectiva, de los seres humanos que tienen diferentes orientaciones sexuales porque es como, ‘es que si tiene una sexualidad diferente es malo'”, agregó.

“Recuerdo que yo ese día cuando pasó todo les dije, ‘sigo siendo el mismo del que ustedes se encariñaron, sigo siendo el mismo, o sea, y créeme que yo he escuchado testimonios de gente que dice, ‘a ver, cuando yo necesite de alguien, una persona, o sea de las que he juzgado, de las que he dicho que es malo, que por su sexualidad no ha estado apoyándome’ y nosotros siendo, se podría decir, no sé si la palabra sea correcta, porque también a veces me da miedo meterme en estos temas porque no soy (bueno) en expresarme, pero como somos minoría”, reflexionó el artista guatemalteco.

El exintegrante de “La Academia” formó parte de la 12va generación y fue durante el programa que reveló al público ser homosexual, sin embargo, no fue una decisión propia de él hacer tal anuncio.

