Conoce a las hermosas 16 finalistas de Miss Universo

Falta muy poco para que se de a conocer a la joven que sustituirá a Harnaaz Sandhu como Miss Universo. La 71 edición del evento de belleza más importante a nivel mundial se celebra en Nueva Orleans, Estados Unidos.

Con el lema de “Mujeres al poder” la organización del certamen reveló los nombres de las presentadoras del concurso. Se trata de la ex Miss Universe Olivia Culpo y la actriz Jeannie Mai Jenkins.

Ambas sustituyen al comediante y presentador Steve Harvey, quien durante casi cinco años fue el anfitrión oficial de la gala final. La programación del evento arrancó con un opening en el que las participantes lucieron vestidos brillantes de varios colores.

Another TOP 16 spot is going to PERU! #MISSUNIVERSE The 71st MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE in the U.S. on @TheRokuChannel! pic.twitter.com/9XNi9gsvaq

