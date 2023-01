Britney Spears reaparece y se cambia el nombre

A una semana de que Britney Spears decidió cerrar su cuenta de Instagram, la cantante regresó bajo el nombre de “River Red” a la red social de la camarita para afirmar que no está teniendo crisis nerviosas. Fans de la cantante mostraron su apoyo en el posteo comentando besos y aplausos por regresar, pues los bailes de la “princesa del pop” se han convertido en tendencia los últimos meses

“Es lo que es… no, no estoy teniendo un colapso… Soy quien soy y sigo adelante en mi vida, nunca me había sentido tan bien como ahora“, escribió en Instagram acompañada de la foto de una flor.