La actriz británica Minnie Driver fue detenida tras ser confundida con una asesina. La confusión surgió luego de que la artista de The Witcher tuviera que grabar una sangrienta escena en la serie de Netflix , por lo que quedó llena de sangre falsa, algo que pareciera no muy fácil y rápido de quitar del cuerpo.

Todo ocurrió cuando Driver circulaba por la carretera, tras un largo día de grabación en una zona remota de California. En ese lugar, un policía se acercó al auto de la actriz y le pidió que bajara la ventana, inevitablemente quedó sorprendido al ver a una conductora llena de sangre, aunque intentó mantener el completo control y preguntar cosas de rutina.

Sin embargo, las cosas no salieron nada bien, ya que en vez de explicar tranquilamente y con palabras menos fuertes de dónde venía, la actriz Minnie usó la palabra ‘shooting’ para referirse a que estuvo filmando, pues dicha palabra también significa disparar un arma de fuego, lo que alertó al oficial.

Minnie Driver: ‘I had to fake an orgasm in a room full of male execs at an audition for a chocolate bar ad’ https://t.co/h1cuShbdfZ

— Spooky Librarian (@SpookyLib) February 7, 2023