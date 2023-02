¡Ya no reconoce a su familia! La salud de Bruce Willis empeora

Hace unos días, la familia de Bruce Willis dio a conocer un diágnostico más específico derivado de su enfermedad, y su estado de salud se ha agravado.

El famoso actor, recordado por películas como Duro de matar, Sexto sentido y Armagedón, fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que va empeorando con el tiempo y afecta su personalidad y comportamiento.

Aunque sus hijas Tallulah, Rumer, Scout, Evelyn y Mabel, su exesposa Demi Moore y su esposa Emma Heming, se han mostrado muy positivas ante su estado de salud, la verdad es que la enfermedad va avanzando con rapidez.

Wilfried Gliem, uno de sus grandes amigos y que se ha mantenido al pendiente de su salud, reveló al diario Bild que Bruce ya no reconoce a parte de su familia, incluyendo a su madre Marlene.

“Marlene nos mantiene informados, nos llamamos una vez al mes… Nos dijo hace un año que Bruce tenía demencia. Ella dice que no está segura de si su hijo aún la reconoce”, dijo el actor.

Esto ha afectado mucho a su madre, quien se siente muy triste y preocupada, pues no existe un medicamento que lo haga mejorar y no soporta que su hijo no la reconozca tan fácilmente.

Las hijas del actor

Durante la entrevista contó que Bruce Willis ya no es el mismo de antes con su esposa e hijas, pues Wilfried reveló que ya no se puede tener una conversación normal con él como antes.

“Marlene dice que su comportamiento es muy lento y un poco agresivo. Una conversación normal con él ya no es posible. Pero eso es algo habitual dado su cuadro clínico”, explicó.

Aunque toda la familia se muestra optimista y positiva, parece que Bruce cada vez empeora más y esto tiene muy tristes y afectados, pero están allí para él, lo cuidan al máximo y le dan todo el amor posible, además que pronto será abuelo por primera vez.

