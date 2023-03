Difunden video del “asalto más rápido de la historia”

Una mujer fue víctima de un robo mientras esperaba que abrieran su lugar de trabajo, ocurrió en la mañana del martes, 1 de marzo de 2023, en el barrio San Vicente, en Cali, Colombia. Usuarios de redes sociales calificaron este hecho delictivo como “el asalto más rápido de la historia”.

La víctima estaba como sentada en la entrada de su oficina cuando un motoladrón vestido de suéter y casco negro la intimidó con un arma en una forma muy rápida hizo que diera su celular. En cuestión de segundos tres esta trabajadora fue despojada de sus pertenencias.

Ahora esperan con los videos de las cámaras de seguridad hallar al responsable. La comunidad pide más presencia de las autoridades en esta zona de Cali:

“Lo tenaz no es la rapidez, si no cómo hemos ido normalizando estas situaciones al punto de aceptar que no hay nada más qué hacer. Cada vez más los delincuentes están más cómodos atracando y los ciudadanos si entiendo el abandono de parte de los entes de seguridad”; “Yo por eso ya salgo sin nada para que no me roben, es aburrido tener algo bonito encima porque te expones a que te quiten una mano o te chusen”; “ La gente ya resignada, prefiere no poner resistencia. De verdad que ya esto se volvió paisaje. Cali la capital del terror”; “Que todos estos angelitos, se vayan al cielo de cualquier manera a visitar a sus amiguitos los otros angelitos que ya están allá por tomar lo ajeno. Fin del comunicado…”, dicen algunos de los comentarios.