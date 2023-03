Manuel Baldizón “luchará hasta las últimas instancias” para ser inscrito

El equipo legal del partido político Cambio está analizando la resolución del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la que se niega la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado por el Listado Nacional.

“El equipo legal está analizando cada detalle. Como doctor en derecho pudo decir que existe el derecho de territorialidad nacional, es decir, que la ley vale en el territorio. No se puede tomar en consideración una sentencia extranjera, porque somos una república soberana e independiente”, expresó Baldizón en San Pedro Sacatepéquez.

Añadió: “Existe el derecho de presunción de inocencia, es vital y elemental en todo proceso. No he sido vencido en juicio, soy inocente de lo que se me acusa (en Guatemala). Baldizón es querido. Soy respetuoso del estado de Derecho y de la ley. Pero agotaré hasta las últimas instancias para poder ser inscrito y trabajar en beneficio del país”.

La postura del candidato se transmitió en la página de Facebook Manuel Antonio Baldizón.

🚨No claudicaremos🚨

Ante la resolución del registro de ciudadanos,

agotaremos el debido proceso y tendremos confianza en la instituciones y fe en Dios🙏🙏 trabajaremos en beneficio de Guatemala, desde el Congreso de la República.🇬🇹 #ManuelBaldizon pic.twitter.com/24G8vr8KRu — Manuel Antonio Baldizón MAN (@ManuelBaldizon) March 4, 2023

Resolución del TSE sobre Manuel Baldizón

En el acta PE-DGRC-354-2023 de la Dirección General del Registro de Ciudadanos se explica las razones por las que no se admitió la candidatura de Baldizón.

Según se indica, en la Constitución Política de la República regula los méritos que deben atender los guatemaltecos que deseen optar a un cargo público, siendo estos: capacidad, idoneidad y honradez.

Sin embargo, Baldizón no cumple con los tres porque en el año 2019 se declaró culpable ante la Corte del Distrito Sur de Florida de Estados Unidos por lavado de dinero. De esa cuenta, fue condenado a 50 meses de prisión; y actualmente, en Guatemala se encuentra ligado a proceso penal por los siguientes delitos:

Financiamiento electoral ilícito

Lavado de dinero

Asociación ilícita; y,

Cohecho pasivo

Por esas “circunstancias se imposibilita la inscripción del ciudadano Manuel Antonio Baldizón Méndez para la candidatura de diputado al Congreso por Lista Nacional”, se lee en la resolución.

