VIDEO. Mujer fue violada y golpeada en cementerio

Una mujer fue abusada sexualmente y golpeada cerca del cementerio Green-Wood, en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.). La policía publicó la mañana de este martes, 22 de marzo de 2023, una foto del sospechoso del ataque brutal sucedido alrededor de las 3:00 horas, del sábado último, en la calle 27 y la 5a. avenida cerca del legendario camposanto.

Según la denuncia, el atacante trató de hablar con la mujer de 49 años y luego la empujó al suelo, la amenazó y la arrastró a un camino cercano donde la ultrajó. Después exigió más actos sexuales de la víctima y cuando ella se negó le dio un puñetazo en la cabeza, reportó ABC News.



El hombre luego salió corriendo hacia el este por la calle 27 y siguió al norte por la 5a. avenida de Brooklyn. La víctima fue trasladada a un hospital local, detalló Patch.com.

🚨WANTED🚨for RAPE in the vicinity of 27th Street and 5th Avenue #windorterrace #brooklyn On 3/18/23 @ 3:00 AM Reward up to $3500 Seen him? Know who he is? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall pic.twitter.com/aPTpTcp6p0

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) March 22, 2023