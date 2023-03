IMÁGENES FUERTES. Batazos, puñaladas y patadas por un parqueo

Dos personas fueron captadas en un video atacando a batazos, puñaladas y patadas a un hombre durante una disputa a plena luz por un parqueo en Queens, en Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.), dejando a la víctima con daño cerebral y conectada a un respirador, informaron las autoridades.

Los atacantes fueron identificados como Arturo Cuevas, de 30 años, y Daisy Barrera, de 27. En el video se puede ver a dos personas golpeando a la víctima de 28 años con un bate de béisbol y patadas justo antes de las 16:00 horas del viernes en la calle 49 cerca de la avenida 47 en el vecindario Sunnyside, según la policía. Se recomienda prudencia al observar las imágenes publicadas por New York Post.

Arturo Cuevas, 30, & 27-year-old Daisy Barrera were on video unleashing a road-rage attack on a neighbor in Queens, after a dispute over a parking spot. Their attack left the unidentified man with five stab wounds, & severe brain damage. He is on ventilator at Elmhurst Hospital. pic.twitter.com/UCmJ7I0x6j

— Rob Brady (@RobBrady3) March 21, 2023