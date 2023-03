Yolanda Andrade tuvo un noviazgo con cantante de denunció a Kalimba

Hace unos días, una cantante mexicana denunció a Kalimba por acoso y a través de un video publicado en redes sociales contó su experiencia y cómo sucedieron las cosas.

Melissa Galindo señaló que el integrante de OV7 la tocó en la zona íntima dos veces sin su consentimiento, después de que él la invitará a firmar con su disquera.

Además señaló que él, supuestamente, le propuso llevar a cabo una relación sexual, situación que calló por años y de la cual, finalmente, se decidió a hablar.

Previo a contar esta historia, ella habló un poco sobre quién es ella y a qué se dedica. La cantante mencionó algunos aspectos de su trayectoria como su participación en La Voz México.

Pero también dijo que ha estado involucrada en algunos escándalos que tienen que ver con otras celebridades. Así que los usuarios de Internet revivieron dichos escándalos en los su nombre acaparó lo titulares.

Luego de varios años de especulaciones sobre la orientación sexual de Yolanda Andrade, fue ella misma quien en 2016 decidió hablar de su homosexualidad revelando su relación con la Melissa.

El portal mexicano TV Notas platicó con la ex concursante de “La Voz México” y ella dio a conocer más sobre su noviazgo y confesó que estaba enamorada.

“Vamos muy bien, aunque no me gustaría hablar mucho de ella. Es una gran estrella y yo apenas empiezo en esta carrera; me gustaría darme a conocer por mi música y no porque esté con alguien popular“, fue lo que dijo en ese momento.