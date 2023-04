Taiwán detecta otro buque de guerra chino y 29 aviones más alrededor de la isla

El ministerio de Defensa de Taiwán anunció este sábado que detectó otro buque de guerra chino y 29 aviones más alrededor de la isla, en un momento en que Pekín realiza ejercicios militares en la zona.

“El [Partido Comunista Chino] creó deliberadamente tensiones en el estrecho de Taiwán, lo que (…) tiene un impacto negativo en la seguridad y el desarrollo económico de la comunidad internacional”, declaró el ministerio, añadiendo que el número de buques de guerra detectados hasta las 16H00 horas (08H00 GMT) había ascendido a nueve, junto con 71 aviones militares.

“Preparación para el combate” China – Taiwán

Después de dos días desplegando aeronaves y barcos cerca de la isla, el Ejército Popular de Liberación chino anunció “un ejercicio de preparación para el combate en el estrecho de Taiwán” del 8 al 10 de abril.

Sin embargo, en el lugar de China continental más cercano a Taiwán, la isla de Pingtan, los turistas parecían ajenos a los acontecimientos, sacándose retratos frente al mar por donde circulaban todavía barcos de mercancías.

“Vi las noticias, pero esto no va a chafar nuestros planes de hoy”, dijo Wu, de unos 30 años, mientras caminaba por un paseo marítimo con su pareja.

Otra mujer, de unos 20 años y que no dio su nombre, aseguró que no había oído hablar de los ejercicios. “¿Qué situación? No pasa nada”, dijo.

China ya efectuó maniobras militares alrededor de la isla en agosto de 2022, en respuesta a la visita a Taipéi de Nancy Pelosi, la predecesora de McCarthy al frente de la Cámara de Representantes.

El actual líder de la Cámara Baja del legislativo estadounidense también quería viajar a la isla, pero finalmente optó por una reunión con Tsai en California ante la ira de Pekín.

La dirigente taiwanesa realizó allí una escala después de visitar Guatemala y Belice, dos de los últimos aliados oficiales de la isla, que recientemente perdió a Honduras en favor de Pekín.

Ahora mismo, sólo 13 países reconocen a Taipéi. Entre ellos no está Estados Unidos que, sin embargo, es uno de sus principales aliados y proveedor de armamento.

Ya de vuelta a Taipéi, Tsai dijo el sábado que Taiwán “continuará trabajando con Estados Unidos y otros países de mentalidad similar para defender conjuntamente los valores de la libertad y la democracia”.

La víspera, la portavoz de la diplomacia china, Mao Ning, insistió en que “Taiwán es una parte inseparable de China”.