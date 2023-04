Chelsea vuelve a perder y deja dudas previo al juego ante Real Madrid

El Chelsea sufrió una sorpresiva derrota en su visita al Wolverhampton por la Premier League. El único gol del partido llegó a los 31 minutos gracias a Matheus Nunes, quien con un potente remate de volea venció a Kepa para marcar el único tanto del encuentro. A pesar de los intentos del equipo de Frank Lampard por igualar el marcador, no lograron concretar y se quedaron con las manos vacías en un partido crucial para sus aspiraciones en la liga inglesa.

Con esta derrota, el Chelsea se aleja aún más de la posibilidad de clasificar a competiciones europeas en la próxima temporada, ya que se ubican en la decimoprimera posición de la tabla con 39 puntos, a 14 puntos del quinto lugar que otorga una plaza en la Europa League. Por otro lado, el Wolverhampton se aleja de los últimos puestos de la tabla y se ubica en la décimo segunda posición con 31 puntos, lo que les permite tener una ventaja de cuatro puntos respecto al primer equipo en zona de descenso.

It ends in defeat for the Blues. #WolChe pic.twitter.com/FcYNWRtNPy

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 8, 2023