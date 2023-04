Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr pierden y el liderato se les empieza a alejar

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo nuevamente tropezó en la Roshn Saudi League (RSL) y dejó escapar puntos importantes en la búsqueda de la primera posición de la liga saudí, la cual está en poder del Al Ittihad, equipo que tiene un partido menos que el club de “CR7” y podría ponerse a seis puntos de ventaja.

Este martes, el Al Hilal recibió en el Estadio Internacional Rey Fahd al Al-Nassr como parte de la fecha 25 del campeonato saudí, del cual, el equipo de Ronaldo ha disputado 24 partidos.

El delantero nigeriano, Odion Jude Ighalo, abrió el marcador a los 42’ desde el punto penalti, la misma fórmula utilizó para incrementar en el 62’ el resultado a 2-0, y de una vez, sentenciar el marcador a favor de los locales.

El juego entre Al Hilal y Al-Nassr fue de mucho contacto físico, lo que hizo actuar en varias oportunidades al árbitro mostrando tarjetas amarillas. En total, el réferi amonestó a siete futbolistas: Tres locales y cuatro visitantes, entre ellos, Cristiano Ronaldo.

El futbolista portugués protagonizó una acción al 57’, cuando el juego estaba 1-0 a favor del rival, al ir a buscar el esférico, Ronaldo termina por colgarse del cuello de un futbolista del Al Hilal hasta llevarlo al suelo, lo cual no le fue perdonado y por eso se convirtió en uno de los siete amonestados del duelo.

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo sumó 24 partidos disputados para acumular un total de 53 puntos y continuar en el segundo lugar de la Liga Profesional Saudí. El líder es el Al Ittihad con 56 puntos, pero con 23 juegos desarrollados. Si el Al Ittihad gana su compromiso número 24, entonces incrementará a 6 unidades la diferencia con relación al cuadro del “Bicho”.

Para terminar su primer campeonato saudí, a Cristiano Ronaldo le hacen falta seis juegos, y con ello decir quién va ala Liga de Campeones de Confederación Asiática de Futbol (CAF).

State of play after the latest Riyadh Derby 📊#RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/DBRdGeS0oM

