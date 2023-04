¿Henry Cavill aparecerá en The Flash? Filtran un cameo de Superman que lo revelaría

La película The Flash está en boca de todos. Y no solo por la trama que propone, por los supuestos cameos, por el retorno de Michael Keaton como Batman, o la inclusión de Nicolas Cage como el Hombre de acero.

Desde el inicio, la cinta ha pasado por distintas etapas de controversias, donde ocurrieron los retrasos por pandemias, así como los problemas legales en los que se involucró Ezra Miller, que estuvieron a punto de retirarlo del proyecto.

Ahora con un preestreno que ha contado con el aval de gran parte de la crítica, sumado a las declaraciones del nuevo CEO de DC, James Gunn, la cinta ha subido las expectativas dentro de los fans de la casa de superhéroes.

So apparently, there’s a #Batman AND a #Superman cameo at the end of #TheFlash

They are both “retro” and most likely just for fun – big name actors tho (NOT Cavill)

We’ll see if the second cameo leaks when the movie plays at #CinemaCon on Tuesday #DC pic.twitter.com/pQXk33avwK

