Partido Podemos acudirá a la CC en busca de inscribir a su binomio

Los integrantes del binomio presidencial del partido Podemos, Roberto Arzú y David Pineda, dieron a conocer este viernes 28 de abril que acudirán a la Corte de Constitucionalidad (CC) luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les denegara en definitiva un amparo.

Con esta acción buscaban ser inscritos como candidatos para los comicios 2023, ya que aseguran que su exclusión es ilegal e injusta. Por ello, dicen, agotarán todos los procedimientos.

Los magistrados conocieron este tema ayer durante una sesión extraordinaria del pleno y resolvieron, por mayoría, denegar el recurso solicitado por la referida organización política. Cinco de los togados votaron en contra.

Con este fallo se mantiene vigente la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de no avalar las candidaturas, en seguimiento a un caso de supuesta campaña anticipada.

🗳🇬🇹 #EUElecciones2023 La organización política accionó con el fin de que se pueda concretar la inscripción de su binomio presidencial.https://t.co/sfWeuFOl5B#Elecciones2023 #EleccionesGT — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 28, 2023

Podemos exige al TSE restituir sus derechos

A finales de marzo, Roberto Arzú solicitó al TSE la restitución de todos los derechos que la Constitución Política de la República le confiere al binomio presidencial de Podemos. Además, la entrega de las credenciales de inscripción para participar en las elecciones generales.

La solicitud se debe a que el Registro de Ciudadanos del tribunal notificó poco antes al partido político que no tenía multas pendientes de pago por supuesta propaganda electoral anticipada. Lo que significa que no hubo motivo para no inscribir las candidaturas.

En un comunicado, el aspirante a candidato indicó que la resolución del TSE que revocó su candidatura se basó en el incumplimiento del pago, lo cual ya ha sido demostrado que se hizo.

De igual forma, se alegó una supuesta campaña anticipada que, en su opinión, quedó desvirtuada con la notificación del 19 de enero, en donde el mismo TSE informó que no habían incurrido en campaña anticipada.

El partido busca que se declaren procedentes las candidaturas y puedan participar en la primera vuelta de elecciones del domingo 25 de junio.