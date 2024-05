El rey Carlos III revela su primer retrato oficial tras sufrir consecuencias que le ha dejado el cáncer

Este martes, el rey Carlos III reveló su primer retrato oficial desde su coronación en el Palacio de Buckingham, fue realizado por el artista Jonathan Yeo. El monumental cuadro llega a unos meses de revelar que padece cáncer, enfermedad que le ha traído consecuencias importantes en su salud.

A pesar de que ya existen las fotografías, la realeza ha seguido la tradición de retratarse en pinturas como se hacía desde hace más de dos siglos. La monarquía británica cuenta con artísticas pinturas de cada miembro de la familia en las que visten el uniforme o la indumentaria de acuerdo a su posición.

🎨Today, The King unveiled a new portrait by @RealJonathanYeo at Buckingham Palace. The painting – commissioned by The Draper’s Company – is the first official portrait to be completed since His Majesty’s Coronation. It will hang in Draper’s Hall in London. pic.twitter.com/yVAK2PQslz

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 14, 2024