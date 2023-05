Aumenta a 201 los muertos por inanición de ayuno religioso

El número de muertos en prácticas de ayuno extremo promovidas por una secta religiosa en un bosque de Kenia se elevó a 201, tras el hallazgo de 22 nuevos cuerpos, informó una funcionaria gubernamental de este país de África oriental.

La prefecta regional, Rhoda Onyancha, informó además que 26 personas ya fueron detenidas en relación con la masacre del bosque de Shakahola, entre ellas el extaxista Paul Nthenge Mackenzie, “pastor” de la Iglesia Internacional de la Buena Nueva, que incitaba a sus adeptos a privarse de comida para “encontrar a Jesús”.

Mackenzie, de 50 años, se entregó a las autoridades el 14 de abril, tras el descubrimiento de las primeras fosas. Desde entonces ya se hallaron unas cincuenta.

La búsqueda de otros cuerpos se interrumpirá durante dos días, para permitir reorganizar la investigación, y se reanudará el martes, indicó Onyancha.

For those seeking information and back history on Terrorist Paul Nthenge Mackenzie! The Shakahola Massacre architect:

Paul Nthenge Mackenzie is a pastor who established the Good News International Church in Malindi in 2003. He became famous overnight due to his sermons, which… pic.twitter.com/rn2wH83SAq

— Kenya’s Doyen, MBS (@kenyasdoyen) April 24, 2023