VIDEO. Descubren a pareja que finge discapacidad para pedir dinero en la calle

Gracias a un usuario de TikTok, plataforma en la que se han hecho virales diversos personajes, una pareja fue sorprendida al momento de “alistarse” para pedir dinero en la calle. @pueblamillenial compartió un video que muestra el momento en que una mujer, quien porta una mascarilla y chumpa blanca, pide a un hombre que suba a una silla de ruedas, su herramienta de “trabajo”.

Posteriormente, el sujeto se sienta en la silla de ruedas y la mujer le coloca una frazada negra en las piernas, tratando de mostrar su aparente condición física de minusválido. La “cómplice” del supuesto lisiado, le entrega una bolsa y le pone un cartel amarillo en el pecho, el cual describe la “supuesta enfermedad” del hombre, para conmover a la gente y pedir dinero.

Según el medio Puebla Millenial, fue un vecino de la zona quien grabó a la pareja que, “aunque podría poner un negocio o vender artículos, prefiere engañar a la gente y, literalmente, estirar la mano para pedir dinero”, dice la denuncia.

Incluso, los usuarios reaccionaron molestos al famoso modus operandi que utilizan muchas personas para conseguir dinero, por lo que hubo quienes señalaron que “no se ponen a trabajar” por falta de interés o, quizá, de otra cosa. Este hecho ocurrió en Puebla, México.

“Luego porque los que realmente necesitan ayuda ya no la reciben porque creen que igual están fingiendo 🥺”; “Yo ya no doy, pero cuando veo a un viejito trabajando o vendiendo algo lo ayudo a esos. Hay que apoyar no a los que estiran la mano”; “El problema es que afectan a la gente que de verdad no pueden valerse por sí mismos”, dicen algunos de los comentarios.