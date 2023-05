Instagram se cae y los cibernautas se ponen creativos con los memes

A través de redes sociales, usuarios de redes sociales de diversas partes del mundo reportaron fallas mientras se encontraban navegando en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con diversos internautas, las fallas comenzaron a hacerse presentes cuando intentaron iniciar sesión, así como cuando quisieron mandar un mensaje.

cuando instagram no me anda y vengo a tw a ver si se cayo o me lo hackearon pic.twitter.com/N8eOZPpuQh

— just🫀 (@Justisanm_) May 21, 2023