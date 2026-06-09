Ataque en autobús en Chinautla: una mujer fallecida y varios heridos

Una mujer murió y varias personas más resultaron heridas como resultado de un ataque armado ocurrido en horas de la madrugada de este martes, 9 de junio, en el callejón 18 de la aldea El Durazno, municipio de Chinautla, Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que, a través de llamadas a su línea de emergencia, fueron alertados sobre un hecho de violencia ocurrido en el sector, el cual habría dejado múltiples víctimas, por lo que de inmediato se movilizaron al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas realizaron una verificación en la dirección indicada y confirmaron que había varias personas con heridas de bala en distintas partes del cuerpo en el interior de un autobús.
De manera preliminar, se reportó que una mujer perdió la vida en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.
Los cuerpos de socorro continúan brindando atención a los lesionados y coordinan su traslado hacia distintos centros asistenciales. Hasta el momento, las autoridades se encuentran a la espera de confirmar el número total de personas heridas.