Mujer muere tras ser atropellada en ruta Interamericana

Una mujer perdió la vida como resultado de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este martes, 9 de junio, en el kilómetro 22 ruta Interamericana. El hecho ocurrió en el tramo con sentido hacia el occidente.
Los Bomberos Voluntarios de la 22 compañía, con sede en la zona 1 del municipio de Mixco, Guatemala, acudieron al referido punto luego de ser alertados sobre la presencia de una persona atropellada.
"A la llegada de técnicos en urgencias médicas se logra observar que una persona de sexo femenino presentaba politraumatismo. Al ser evaluada, se determinó que ya no contaba con signos vitales quedando fallecida en el lugar", explicó Leandro Amado, portavoz de la institución.
Agregó que la información obtenida con respecto a este incidente es que la persona cruzaba a pie la carretera cuando fue impactada por un vehículo, lo cual le generó las graves lesiones.
Los agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al lugar y cerraron el área para quedar a la espera de que los fiscales del Ministerio Público se presentaran y concretaran las diligencias necesarias.
Hasta el momento, la víctima mortal de este percance no ha sido identificada. Su cuerpo será trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para el análisis correspondiente y determinar de quién se trata.