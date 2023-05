Angus T. Jones sorprende al lucir irreconocible y muy descuidado

Probablemente el nombre de Angust T. Jones no se muy reconocido para muchos, pero la mayoría lo recuerda como Jake Harper, quien saltó a la fama en la serie “Two and a Half Men“.

El actor interpretó a este personaje desde el inicio de la serie en 2003 hasta su final en 2015; durante las primeras 10 temporadas fue uno de los personajes principales, protagonizando junto a John Cryer y Charlie Sheen (posteriormente Ashton Kutcher).

Sin embargo, en la temporada 11 decidió decirle adiós al programa, regresando en el episodio final con un breve cameo. Las primeras temporadas de la serie estaban orientadas hacia el peso de Jake, quien siempre estaba comiendo comida chatarra.

Para las últimas temporadas, ya como un joven adulto, Jones mostró un cuerpo más esbelto, dejando a los espectadores con esa imagen en su memoria.

Casi 10 años después, la celebridad fue captada caminando en los alrededores de su casa en Los Ángeles, luciendo un aspecto desmejorado que dejó en shock a todos sus fans.

Él vestía una playera gris, gorra roja, bermudas oxford y lentes. En lo que respecta a su físico, se mostró mucho más corpulento que en 2015, además de lucir una barba pronunciada y una actitud que el medio Page Six describió como “huraño”.

¿Qué pasó con el actor?

Tras su salida de Two and a Half Men, Angus T. Jones decidió abandonar la actuación, pues incluso durante su paso por la serie, ya tenía muchos problemas con lo que se vive en la industria de Hollywood como cristiano adventista, sobre todo con los temas tan controversiales que tocaba la serie.

Su descontento fue tal, que para el año 2012 apareció en un video de un ministerio cristiano donde pedía a la gente que dejara de ver la serie. Estas fueron sus palabras mientras la temporada 10 de la serie estaba en emisión:

“Jake no significa nada. Es un personaje que no existe. Estoy en Two and a Half Men, y no quiero estar allí. Si ustedes ven Two and a Half Men, por favor dejen de verlo y de llenar su cabeza con porquería. La gente dice que es solo entretenimiento. Hagan una investigación sobre los efectos de la televisión y su cerebro, y les aseguro que tendrán que tomar una decisión en lo que respecta a la televisión, sobre todo en lo que ven”.

Al parecer, Angus continúa con su camino religioso, pero además, trabaja en una productora llamada Tonita la cual fundó en 2016 junto a Justin Combs, hijo del rapero Diddy Combs.