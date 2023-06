Iga Swiatek jugará la final de Roland Garros y asegura ser la número 1

Con estos resultados, Swiatek se asegura salir de Roland Garros con el número 1, que estaba amenazado por Sabalenka.

La bielorrusa recordará mucho tiempo lo ocurrido en el primer turno de las semifinales. Tenía controlado un duelo de alta intensidad e incluso tuvo bola de partido pero cayó presa de los nervios.

Muchova se impuso por 7-6 (7/5), 6-7 (5/7) y 7-5 en tres horas y 13 minutos.

Con 5-2 y 0-30 favorable en la tercera manga llegó el descalabro de Sabalenka. Perdió su bola de partido cediendo 20 de los últimos 24 puntos.

“¡No sé muy bien lo que pasó! Es increíble, solo seguí luchando. Pero no quiero sonar pretenciosa, solo seguí trabajando mi juego”, dijo Muchova ante Mats Wilander a pie de pista.

Sabalenka analizó también lo ocurrido en la recta final: “Ella recuperó su juego, de manera más agresiva, yo perdí un poco mi ritmo. Tuve muchas oportunidades y no las aproveché. Estoy muy decepcionada, pero me recuperaré”.

Entre la potencia de Sabalenka y el juego variado, buscando ángulos y subiendo a la red de Muchova, la primera semifinal femenina fue una oposición de estilos que deparó un gran espectáculo.

A continuación se citaron una Swiatek que llegaba sin ceder un set y acelerando por una autopista en los cinco partidos anteriores del torneo ante una Haddad Maia heroica en las rondas precedentes.

La brasileña de 27 años, que nunca había llegado tan lejos en un Grand Slam, necesitó un maratón de casi cuatro horas para remontar ante Sara Sorribes (132ª) en octavos y también fue por detrás antes de derrotar a Ons Jabeur (7ª) en cuartos.

Iga will once again play a final here at Roland-Garros 💪#rolandgarros | @iga_swiatek pic.twitter.com/LafT6W8dQK

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2023