Cuba: Primer rival de Guatemala en la Copa Oro 2023

Los habituales de la Copa Oro Cuba están de vuelta para la edición 2023, y buscan hacer algo de ruido en el Grupo D y llegar a los cuartos de final por primera vez desde que lo hicieran en 2015.

Será su 11ª aparición en el torneo desde su debut en 1998. El récord general de Cuba en la Copa Oro es 3G-2E-23P con 18 goles marcados y 100 recibidos. Entre los jugadores que han asumido tareas de anotación para la isla caribeña están Lester Oriel More y Ariel Martínez, quienes anotaron tres goles cada uno en sus carreras en la Copa Oro. No muy lejos están Reynier Alcántara, José Alfonso y Jeniel Márquez, todos con dos goles cada uno. Márquez también es el líder de todos los tiempos de Cuba en la Copa Oro con 20 juegos en su haber. Odelin Molina y Alain Cervantes jugaron en su parte justa de partidos de la Copa Oro con 16 y 13 partidos, respectivamente.

Llegan a lo más alto después de una campaña estelar de la Liga de Naciones de Concacaf 2022-23 en la que lograron un récord de 5G-0E-1P y superaron a su oponente 11-3. Luis Paradela fue el destacado con un par de goles y un trío de asistencias, mientras que Arichell Hernández lideró al equipo con cuatro goles propios.

Paradela también ingresa a la competencia en buena forma del club, después de haber anotado un gol crucial para Saprissa en la Gran Final de Costa Rica a fines de mayo. Sigue siendo el talismán de este equipo y atraerá la mayor atención de los cuerpos técnicos rivales durante todo el torneo.

El capitán y defensa central Carlos Vázquez lidera una sólida defensa que tiene cuatro porterías limpias en sus cinco partidos competitivos anteriores.

Canadá son los cabezas de cartel en el Grupo D, habiéndose establecido como uno de los mejores equipos de la región, y el cuarto equipo será Guadalupe, rival que logró su boleto en la ronda preliminar de Copa Oro, pero Cuba tiene algo de historia con Guatemala, su otro rival del grupo.

En la mencionada Copa Oro 2015, Cuba derrotó a la ‘Bicolor’ 1-0 en el último partido del grupo para asegurar el pase a la ronda eliminatoria, cortesía de un gol de Maykel Reyes en la segunda mitad. Una repetición de ese resultado contribuiría en gran medida a que Cuba volviera a avanzar. Reyessigue anotando goles, anotando dos goles en la Liga de Naciones.

Cuba se preparó para el torneo con un par de amistosos contra rivales sudamericanos de calidad, viajando a Chile y Uruguay antes de aterrizar en Florida para su duelo contra Guatemala el 27 de junio.

The journey to #OurFinal starts now 🏆 pic.twitter.com/Xnb6dF7mYG

— Gold Cup (@GoldCup) June 24, 2023