Famosa “tiktoker” es capturada por abusar de su amiga mientras dormía

La Policía capturó el domingo, 25 de junio de 2023, en Roquetas de Mar, Almería, España, a la “tiktoker” española Maeb, por abusar sexualmente de una amiga mientras dormía. La presunta autora, que ya tenía antecedentes y denuncias previas por acoso, también grabó varios videos mientras le realizaba tocamientos y besos sin su consentimiento, y subió varios videos en su perfil.

La víctima denunció los hechos en dependencias de la Policía de la localidad andaluza, donde reside la presunta autora. La amiga relató que “huyó rápidamente” del domicilio de la ‘influencer’ cuando se despertó y vio que le estaba realizando tocamientos, informa el cuerpo policial en un comunicado de prensa.

Tanto los agentes como la víctima comprobaron que la víctima había sido grabada sin su consentimiento. Además, se comprobó que Maeb, quien tiene más de 55 mil seguidores en TikTok, subió los videos a esa red social y envió las imágenes de los tocamientos sexuales a un grupo privado.

Por otro lado, la víctima también denunció que había recibido insultos y amenazas por teléfono por parte de la autora, que está acusada de los delitos de agresión sexual, revelación de secretos y amenazas.

“En estos días daré un comunicado de lo sucedido, solo decir que hoy no fui detenida como han dicho. Tengo todo en manos de abogados ya que tengo pruebas de todo. En su momento saldrá toda la verdad, ahora mismo confío en la justicia y pronto se sabrá la verdad. Mis abogados ya están en ello, no habrá más declaraciones que esta sobre este tema hasta que mis abogados me digan”, escribió la “tiktoker”, quien en la actualidad se encuentra en libertad con cargos, según afirma El Español.