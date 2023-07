Roberto González ha decidido concluir con los procesos legales de esta elección

Roberto González Díaz-Durán, quien participó como candidato a la alcaldía de la Ciudad de Guatemala, compartió un pronunciamiento en donde indica que ha decidido concluir con los procesos legales en esta elección, a la que calificó de “plagada de vicios tras quedarse a 423 votos” de ser el nuevo jefe edil.

Textualmente dijo:

Asimismo, el excandidato indica que por ello desde hace 15 días ha estado luchando por esclarecer los votos, “pese al costo de las injurias y de meterme en ese cuchumbo de intereses espurios. Me la he aguantado, porque mi lucha es genuina”, aseguró.

“Si después se me forjó una ambición sana de sustituir y llegar a la alcaldía, hoy mi lucha es la justicia y no me termina nunca, porque es un valor universal que no tiene fin”, añadió.