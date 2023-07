Manchester City derrota a Bayern Munich en amistoso en Tokio

Con goles de James McAtee y de Aymeric Laporte, el Manchester City venció 2-1 al Bayern Múnich el miércoles, asegurando la segunda victoria de los ingleses en la gira de pretemporada en Japón.

Los dos pesos pesados europeos pasaron el primer cuarto de hora del partido midiéndose el uno al otro, bajo el sofocante calor del estadio nacional de Japón, en Tokio, que obligó a hacer varias pausas para beber agua.

Full-time here in Japan! Victory against Bayern! 🙌

Los bávaros rozaron el gol en dos ocasiones, tras grandes acciones de Leroy Sané.

Sin embargo fue McAtee, que estuvo cedido la pasada temporada en el Sheffield United y que ayudó a los Blades a ascender a Premier League gracias a sus 9 goles en 37 partidos, abrió el marcador para los citizens en el minuto 21, aprovechando un rechace tras atajada de Yann Sommer al argentino Julián Álvarez.

Thomas Tuchel mandó un once completamente diferente en la segunda mitad, mientras que Pep Guardiola prefirió hacer ocho cambios.

A falta de nueve minutos para el final, el francés Mathys Tel igualó el partido pero Laporte anotó el gol de la victoria cinco minutos después.

El City se enfrentará el domingo al Atlético de Madrid antes de regresar a Inglaterra para enfrentarse al Arsenal en la Community Shield.

Por su parte, el Bayern jugará un partido más en Tokio contra el equipo de la J-League Kawasaki Frontale el sábado, antes de viajar a Singapur para medirse al Liverpool.

Highlights from our 2-1 victory over Bayern Munich in Tokyo! 🙌 🇯🇵 pic.twitter.com/JcROuPjiPn

— Manchester City (@ManCity) July 26, 2023