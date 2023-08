Televisa niega entrada a Niurka el día que eliminaron a su hijo de LCDLF

Niurka y su familia acudieron la noche del sábado a foro donde se llevaban a cabo las transmisiones de La Casa de Los Famosos; sin embargo, no los dejaron entrar por lo que se armó un gran problema.

La expulsión del quinto finalista del polémico reality show en México fue el viernes y Emilio Osorio resultó eliminado antes de la gran final.

En el foro se encontraban familiares de los finalistas para recibir al último eliminado. Por parte del joven artista estaba presente únicamente su papá, Juan Osorio.

Se dio a conocer que desde hace unas semanas la vedette cubana ya no había aparecido por un supuesto veto, luego de que arremetiera contra la producción del programa.

Aunque ella y sus hijos no fueron invitados a la gala para conocer al quinto finalista, todos se dirigieron al foro, pero les negaron la entrada. Ante esto, ‘Mamá Niu’ lanzó un reclamo a través de redes sociales y muy a su estilo dijo:

“Bueno, no nos dejaron entrar. Digo, yo entendería que no me dejaran entrar a mí, pero hubiera sido bueno que dejaran entrar a su hermanito, a todos”.