Muere Darrent Kent, actor de “Game of Thrones”, a sus 36 años

Darren Kent saltó a la fama por su participación en las series East Enders y Game of Thrones. Ahora se da a conocer la lamentable noticia sobre su muerte a sus 36 años.

Según reportes, la muerte de Kent llega tras una larga batalla contra la osteoporosis, la artritis y un extraño trastorno cutáneo que lo caracterizó por varios años.

“Con profunda tristeza tenemos que comunicarles que nuestro querido amigo y cliente Darren Kent falleció en paz el viernes. Sus padres y su mejor amigo a su lado. Nuestros pensamientos y amor están con su familia en estos momentos difíciles. Descansa en Paz, mi amigo”, se lee en el comunicado emitido por la agencia.

Kent comenzó su trayectoria actoral de manera oficial en el año 2008, cuando con 21 años interpretó al joven Jimmy Esseker en la cinta de terror Mirrors. Cuatro años después, Darren aprovecharía su complicada condición física para interpretar a Danny en la cinta Sunny Boy, el cual, tiene una rara enfermedad en la piel que no le permite estar bajo el sol.

En 2014, el actor dio mucho de qué hablar con su papel en el célebre programa Game of Thrones.

Su participación llegó en el episodio número 10 de la cuarta temporada titulado El Niño. La participación de Kent fue breve pero muy poderosa, ya que en el capítulo se presenta ante Daenerys Targaryen mostrándole el cadáver calcinado de su hija debido al fuego que generaron sus dragones.

Kent también llegó a incursionar en la dirección, siendo una de sus producciones más importantes You Know Me, la cual presenta la idea de una persona que trata de recordar su propia vida antes de la pandemia.

“Todos tenemos nuestros propios problemas y luchas, pero a veces hace falta ver a otros en una situación peor para darse cuenta de que, en realidad, soy bastante afortunado. Espero que haga que la gente se pare a pensar en lo que es realmente importante en sus vidas… La familia”, comentó en esa ocasión.

El último proyecto en el que Kent estuvo involucrado fue en el filme Alleviate, donde el actor fungiría como protagonista. Si bien la cinta no ha llegado a estrenarse, Darren compartió en julio su emoción porque llegara a la pantalla.

