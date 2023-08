¡Se queda en ropa interior! Thalía pasa un momento incómodo en público

Thalía es una de las cantantes más reconocidas en Latinoamérica y cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales. Ella es muy activa en sus cuentas, en donde suele compartir fotos y videos de su día a día. Fue en su perfil en Instagram en el que la artista decidió revelar que sufrió un embarazoso momento al quedarse en un lugar público en ropa interior.

¿Qué le pasó a Thalía?

Según la anécdota de la cantante, ella se encontraba tomando un día de descanso en una piscina (aunque no dijo en dónde) cuando decidió salir a asolearse. De acuerdo con lo que contó, cuando se disponía a tomar el sol, ella se quitó la blusa que traía puesta, pero abajo traía su sostén (ropa interior). Ella no le vio nada de malo, pero al parecer a la gente del lugar no le pareció que ella no tuviera puesto un traje de baño. Se sintió tan avergonzada que tuvo que retirarse del lugar a comprar un traje de baño y así evitar las miradas molestas.

Para acompañar su historia, Thalía publicó también unas historias en las que primero aparece con un sostén y luego otra ya luciendo el traje de baño de emergencia que tuvo que comprar. Aunque a las personas del lugar pareció molestarles su primera elección de atuendo, a Thalía le pareció una anécdota divertida y hasta se burló del momento en sus redes.

Lo sucedido generó diferentes reacciones en las redes. Hay seguidores que la apoyan afirmando que no tiene nada de malo tomar el sol en ropa interior, pues un sostén se asemeja a un bikini. Otros están en contra, ya que afirman que para eso existen los trajes de baño.