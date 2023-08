Luis Rubiales lamenta el beso a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha brindado una explicación detallada sobre el controvertido beso en la boca dado a Jenni Hermoso durante la ceremonia que premió a España como campeona del Mundo en la histórica final del Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023. Rubiales, en un video difundido un día después del incidente, abordó el tema y expresó sus disculpas por el inesperado episodio.

“Estamos ante un hecho histórico, campeonas del mundo, un suceso por el que llevamos trabajando mucho en la Real Federación Española de Fútbol, pero hay un hecho que debo lamentar”, comenzó Rubiales, reconociendo la trascendencia del logro deportivo. No obstante, el presidente admitió que cometió un error y explicó el contexto en el que se produjo el gesto.

Rubiales: "Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer" pic.twitter.com/OcF2wUWqRh — El HuffPost (@ElHuffPost) August 21, 2023

Rubiales señaló: “Tenemos una magnífica relación entre ambos y donde, pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió y yo creo que de manera muy espontánea, repito que fue sin mala fe por ninguna de las dos partes.” La espontaneidad del momento fue resaltada por Rubiales, quien quiso aclarar que no hubo intenciones negativas detrás de su acción.

El presidente de la RFEF admitió que, aunque el gesto no fue tomado mal en el contexto de la celebración, comprende que ha causado revuelo y molestias fuera del ámbito del evento. “Afuera parece que se ha armado un revuelo porque hay gente que se ha sentido dañada y no me queda de otra más que disculparme”, expresó Rubiales, reconociendo la repercusión negativa que el gesto ha tenido.

Rubiales, apenado de “empañar” el festejo de la Roja

El presidente de la RFEF concluyó su declaración expresando su intención de aprender de la experiencia y de ser más cuidadoso en su rol de representante de la federación en ceremonias de este tipo. “Si que estoy apenado, porque ante uno de los hechos más importantes de nuestra historia en general, esto haya empañado en cierto modo la celebración”, finalizó Rubiales, asumiendo la responsabilidad y buscando rectificar la situación en un contexto de celebración y logro deportivo sin precedentes.