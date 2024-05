Cristian Castro recibe audios donde su novia habla pestes de él

Luego de un tiempo separados, la semana pasada Cristian Castro confirmó que había retomado su relación con la argentina Mariela Sánchez, a través de una emotiva publicación en las redes sociales.

Ahora, otra vez, todo terminó, luego de que se filtraran unos escandalosos audios en los que Mariela habla muy mal del intérprete de “Azul”.

Los fuertes comentarios que hizo la ex de “El Gallito Feliz” se revelaron en el programa argentino A la Tarde. En los audios, ella relata cómo fue agredida por el famoso.

“El día que yo me iba de viaje con él, que yo me fui con dos personas que trabajaron con él y trabajan en mi negocio, ese día empezó como agresivo. Me apretó fuerte el brazo porque yo no había querido tener relaciones con él en todo el día”.