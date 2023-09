Natti Natasha y Tokischa aparecen en candente tanga y en la cama

Directamente desde República Dominicana llega Natti Natasha junto a su compatriota Tokischa para lanzar “No pare Remix”, tema que fue estrenado ayer por la tarde

La cantante quiso unirse a la rapera para para demostrar una vez más el poder de la unión entre mujeres y lo capaces que son de elevar el nivel del género urbano en el mundo.

Previo al lanzamiento, Tokischa compartió en sus redes sociales una sesión de fotos bastante hot y subida de tono donde posa junto a la pareja de Raphy Pina de manera sugerente.

“Me desperté pensando en to’ lo q me hacía @nattinatasha 👅🫦 NO PARE remix 💋 hoy 8pm 👄”, escribió.

Ambas presumen tremendo cuerpazos en lencería de tanga. Las críticas no faltaron y la mayoría colocó comentarios negativos a Natti por posar de forma “vulgar”.

Durante una entrevista, Natti Natasha reveló que trabajar junto a Tokischa fue una experiencia única.

“Me divertí mucho con ella. Es una artista completa, que no le importa la opinión de los demás, solo la de ella. Me encantó que es auténtica y eso lo refleja en la canción. Queremos que las mujeres se empoderen y no se dejen limitar, son dueñas de su destino y son capaces de crear su propio camino”, cuenta.