Maestra encuentra excremento en salón de clases y desata controversia

Las aulas escolares son un mundo, pues tanto maestros como alumnos están expuestos a un sinfín de experiencias fuera de temas académicos. Algunas situaciones son agradables, otras no tanto, pero sin lugar a dudas se convierten en recuerdos. Un ejemplo de esto le sucedió a una maestra mexicana, quien descubrió una desagradable sorpresa supuestamente de sus alumnos en su salón y no dudó en exponer la situación en redes sociales.

Alrededor de cuatro niños, quienes aparentemente están cursando preescolar o primer año de primaria, se acercaron para ver el excremento pero no revelaron al responsable pese a la insistencia de su maestra.

Fue en ese momento cuando los niños se unieron y, sin revelar quién aparentemente hizo del baño en el salón o llevó excremento de algún animal, aseguraron que limpiarían todo. Al final, la maestra tomó un papel, recogió el excremento y lo tiró en la basura.

Como era de esperarse, el video desató controversia en redes sociales. Algunos usuarios de TikTok tomaron con humor la situación y lanzaron comentarios burlescos al respecto, mientras que otros recordaron las estrictas reglas que tenían que seguir cuando eran estudiantes, en especial los permisos para ir al sanitario.

“Yo digo que fue la maestra”. “Con esa voz hasta a mí me daría miedo decir que fui yo”. “Yo sospecharía de las niñas que traen falda”. “Me acorde cuando una vez me hice pipí frente de la clase porque la maestra no me dejo ir al baño”. “Me muero si me pasa eso”. “Obvio no van a decir por pena”, fueron algunas reacciones.