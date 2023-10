Aseguran que existe video de Enrique Guzmán abusando de una menor

Revelan existencia de video de Enrique Guzmán abusando de una menor de edad. Se dice que el video incluso ha sido visto por su propia hija, Alejandra Guzmán. Pero ¿quién brindó la información?.

Medios mexicanos compartieron la entrevista de la periodista Angélica Palacios Real junto con el periodista Emilio Morales. Ambos discutían acerca de Enrique Guzmán, desatando controversia al afirmar que existe un video comprometedor del cantante.

Según Morales, el video mostraría a Guzmán abusando de una menor, lo que ha desatado un escándalo en el mundo del entretenimiento.

Durante la entrevista, Morales compartió su preocupación y asombro sobre el comportamiento de Enrique Guzmán. El periodista mencionó que creía en la inocencia del famoso hasta que le mostraron el video.

Aunque no mencionó ningún nombre, Morales aseguró que Alejandra Guzmán y la madre de la niña son conscientes de la existencia de este material.

“Yo fíjate que creía en Enrique Guzmán, yo le daba el beneficio de la duda a Enrique Guzmán, luego me enteré de cosas que no puedo contarlas, no puedo, lo único que te puedo decir es que por ahí existe un video, y esa es una súper exclusiva que de verdad te la cuento a ti. Hay un video donde Enrique Guzmán está abusando de una menor, así te lo digo, no puedo decir ningún nombre por la menor, pero el video existe”, aseguró.

Morales subrayó que le mostraron el video en un esfuerzo por mostrar la realidad de la situación y resaltar la importancia de proteger a la menor involucrada.

“A mi me lo enseñan, me dicen:’mira te quiero compartir esto, no puedo salir’, porque desde luego afecta a la menor y es a quien se debe de cuidar”, aclaró.

Por el momento, los medios mexicanos señalaron que no se ha anunciado ninguna acción legal por parte de las partes involucradas. Tampoco el artista ha comentado al respecto.

Lee también: ►Jean-Claude Van Damme asegura que por Vin Diesel no apareció en Rápido y Furioso

Mira también: