“Ricardo Montaner es un demonio”, revelaciones de Noelia crean polémica

Noelia ha revelado detalles impactantes de su pasado en una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante en “El Minuto que Cambió Mi Destino”.

“Ricardo Montaner es un demonio”, señaló Noelia en una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante en “El Minuto que Cambió Mi Destino”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noelia (@noeliaofficial)

La artista compartió una escalofriante experiencia en la que fue víctima de abusos por parte de su padrastro, siendo testigo el famoso cantante Ricardo Montaner de estos terribles acontecimientos, sin tomar medidas al respecto.

Durante la entrevista, Noelia describe la situación de abuso que vivió durante una etapa crítica de su carrera.

Su padrastro, “Topy” Mamery, sometió a Noelia a situaciones atroces y humillantes. La cantante afirmó que Ricardo Montaner, quien formaba parte de su entorno y era testigo de lo que ocurría, no hizo nada para ayudarla.

“Ricardo Montaner es otro demonio más del clan, se viste de cristiano, creo que es, es una malísima persona, porque fue testigo de muchas cosas y nunca dijo nada”, reveló la artista de 44 años.

Además reveló que Montaner compartió detalles de lo sucedido con el esposo de ella, Jorge Reynoso. No obstante, Noelia insinuó que la intención de Montaner al revelar la verdad a su esposo no fue necesariamente en su defensa, sino más bien con otros fines. “Tal vez ellos pensaban que me iba a dejar”, agrega.

También denunció que su padrastro la sometió a diversas formas de abuso y manipulación, incluyendo la obligación de vestirse de una manera específica antes de presentarse en un concierto del mencionado artista.

La revelación de Noelia ha generado reacciones en redes sociales y usuarios han planteado preguntas sobre la responsabilidad de los testigos de abusos.

“Ricardo Montaner que dice al respecto”, “Pienso que Montaner también tiene algo que ver”, “Terribles acusaciones, esto puede costarle el matrimonio a varios”, “Pobre Noelia, sin duda su forma de ser tiene mucho que ver con esto”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Lee también: ►Miss Grand International: así luce representante de Guatemala en la Gran Final

Mira también: