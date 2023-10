Matthew Perry: Adele y Charlie Puth le riden tributo en sus conciertos

La muerte de Matthew Perry conmocionó a todos, no solo a los más fieles seguidores, sino también a miles de artistas y a Hollywood en general.

El actor, quien fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa, tenía tan solo 54 años y ha generado toda una oleada de mensajes de consternación y de gestos de cariño.

Las reacciones fueron hacia él y, pero sobre todo, hacia ese Chandler Bing al que dio vida en ‘Friends’. El mundo de la música también está de luto y algunos famosos decidieron rendirle homenaje, entre ellos Charlie Puth y Adele.

Sobre el escenario en Melbourne. Australia, a las teclas de su piano, se animó a interpretar ese ‘I’ll Be There For You’ de la banda The Rembrandts, que fue tema principal de la serie durante los diez años que estuvo en emisión.

Luego de cantar el famoso tema, se lanzó con la canción “See you again”, el cual fue creado para despedirse de Paul Walker en Rápido y Furioso 7, quien murió en un accidente automovilístico.

El conmovedor instante se hizo viral en las redes sociales provocando decenas de lágrimas entre los miles de fans.

Momento dedicado al actor

Otra de las que no podían dejar pasar este momento fue Adele, quien durante su concierto del domingo en Las Vegas, le dedicó unas sentidas palabras a Matthew Perry.

La cantante interrumpía ese ‘show’ íntimo para hacer una reflexión, a modo de tributo. “Recordaré ese personaje el resto de mi vida”, decía sobre ese Chandler que ya es historia de la ficción internacional.

“Es probablemente el mejor personaje cómico de todos los tiempos”. Previo a cantar ‘When Were You Young’, decidió regresar en el tiempo a su más tierna infancia para hacernos entender el hondo pesar que dejaba en su corazón esta muerte:

“Cuando yo tenía 12 años, uno de mis mejores amigos, Andrew, imitaba muy bien a Chandler. Lo hacía todo el tiempo para hacernos reír y si alguno de nosotros tenía un mal día o se sentía decaído él simplemente fingía ser Chandler”.

La artista no pasó por alto lo doloroso y que la unía a Perry. Nos referimos a esos problemas con el alcohol: “Fue tan abierto con sus luchas con la adicción y la sobriedad, que creo que es increíblemente, increíblemente valiente”.